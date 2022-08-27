У школах України почнуть роботу спеціалісти з безпеки – МВС

У різних областях Україні в школах почнуть роботу 17 спеціалістів з безпеки, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За даними Департаменту комунікації МВС України, спеціалісти з безпеки будуть стежити за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також вчити дітей правилам безпечної поведінки.

«Питання безпеки є не менш важливим, ніж питання нашої перемоги, це напряму пов’язані речі. Розробка проекту розпочалася рік тому, але він буде видозмінюватися відповідно до умов часу. Цей проект буде жити тоді, коли буде взаємодія з місцевими громадами і розуміння, для чого це потрібно державі, громаді та міжнародним партнерам. І тут всі складові є. Продовження проекту однозначно буде. Ті школи та громади, які будуть мати таких вихователів безпеки, матимуть більше шансів безпечно навчати», – сказав Монастирський.

У МВС нагадали, що проєкт «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі» було втілено за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Напередодні Міносвіти заявляло, що 59% шкіл на сьогодні мають захисні споруди.