Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 5 російських дронів на півдні

Українські військові на півдні знищили п'ять російських безпілотників, повідомляє у фейсбук командування Повітряних сил ЗСУ.



«6 жовтня з 15:00 по 20:00 год на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів – один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс «Mohajer- 6», один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан -10» та три іранських БпЛА-камікадзе «Shahed-136», – йдеться у повідомленні.



Як уточнила Одеська міськрада з посиланням на дані оперативного командування «Південь», сили протиповітряної оборони збили «Shahed-136» над морем.

Загадом, за даними Генштабу, Росія вже застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із яких були знищені.

У ніч на 6 жовтня ЗСУ знищили дев’ять із 12 запущених Росією дронів-камікадзе.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.