Військові повідомили про збиття 4 російських БПЛА, які намагалися розвідати дислокацію військ ЗСУ

Повітряне командування «Центр» повідомило, що українські військові 24 серпня «приземлили» чотири російські безпілотники, які намагалися розвідати дислокацію військ Збройних сил України.

«24 серпня, протягом дня, розрахунки зенітних ракетних військ разом із розрахунками оперативного підпорядкування повітряного командування «Центр» Повітряних сил знищили в українському небі чотири БпЛА ворога, імовірно, «Орлан-10», які намагались розвідати дислокацію наших військ. На Сумщині наші захисники «приземлили» – 1, Черкащина – 1, на Чернігівщині -–2 апарата рашистів», – йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні «Північ» раніше підтвердили збиття двох російських БПЛА. Повідомлялося, що збиті вони були близько 15:30 та 17:00. Обидва «приземлили» за кількадесят кілометрів від Чернігова. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила, наголосили військові.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного російського вторгнення було збито 819 безпілотників оперативно-тактичного рівня військ РФ.