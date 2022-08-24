Росія за добу втратила 150 своїх військових, гелікоптер та засіб ППО – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за добу втратила 150 своїх військових, гелікоптер та засіб ППО, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямках.
Загалом, за даними Генштабу, Росія внаслідок повномасштабного вторгнення втратила:
- 45700 військових (+150 за останню добу)
- 1924 танків (+3)
- 4243 бойових броньованих машин (+5)
- 1036 артилерійських систем (+3)
- 266 реактивних систем залпового вогню
- 147 засіб протиповітряної оборони(+1)
- 234 літаки
- 199 гелікоптерів(+1)
- 819 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)
- 190 крилатих ракет
- 15 кораблів
- 3160 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10)
- 99 одиниць спеціальної техніки
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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