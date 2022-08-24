Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія за добу втратила 150 своїх військових, гелікоптер та засіб ППО – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямках

У війні проти України Росія за добу втратила 150 своїх військових, гелікоптер та засіб ППО, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямках.

Загалом, за даними Генштабу, Росія внаслідок повномасштабного вторгнення втратила:

  • 45700 військових (+150 за останню добу)
  • 1924 танків (+3)
  • 4243 бойових броньованих машин (+5)
  • 1036 артилерійських систем (+3)
  • 266 реактивних систем залпового вогню
  • 147 засіб протиповітряної оборони(+1)
  • 234 літаки
  • 199 гелікоптерів(+1)
  • 819 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)
  • 190 крилатих ракет
  • 15 кораблів
  • 3160 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10)
  • 99 одиниць спеціальної техніки

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG