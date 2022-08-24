Росія за добу втратила 150 своїх військових, гелікоптер та засіб ППО – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за добу втратила 150 своїх військових, гелікоптер та засіб ППО, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямках.

Загалом, за даними Генштабу, Росія внаслідок повномасштабного вторгнення втратила:

45700 військових (+150 за останню добу)

1924 танків (+3)

4243 бойових броньованих машин (+5)

1036 артилерійських систем (+3)

266 реактивних систем залпового вогню

147 засіб протиповітряної оборони(+1)

234 літаки

199 гелікоптерів(+1)

819 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)

190 крилатих ракет

15 кораблів

3160 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10)

99 одиниць спеціальної техніки

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.