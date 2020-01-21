Пів мільярда людей у світі не мають гідно оплачуваної роботи – МОП

Близько пів мільярда людей працюють менше оплачуваних годин, ніж їм хотілося б або не мають належного доступу до оплачуваної роботи, йдеться в новому звіті Міжнародної організації праці (МОП).

Крім того, згідно зі звітом, у 2020 році прогнозується зростання кількості безробітних приблизно на 2,5 мільйона.

Глобальне безробіття протягом останніх дев’яти років було приблизно стабільним, але уповільнення світового економічного зростання означає, що глобальна робоча сила збільшується, створюється недостатньо нових робочих місць для нових учасників ринку праці, кажуть у МОП.

«Для мільйонів простих людей – все важче побудувати краще життя завдяки роботі. Постійна нерівноправність заважає їм знайти гідну роботу і краще майбутнє. Це надзвичайно серйозний висновок, який має глибокі й тривожні наслідки для соціальної згуртованості», – сказав генеральний директор МОП Ґай Райдер.

Згідно зі звітом МОП, 188 мільйонів безробітних у світі, ще 165 мільйонів людей не мають достатньої кількості оплачуваної роботи, а 120 мільйонів або залишили спроби активного пошуку роботи, або в інший спосіб не мають доступу до ринку праці. Загалом ця ситуація зачіпає понад 470 мільйонів людей, йдеться у звіті.

Крім того, МОП звертає увагу на нерівність на ринку праці. Використовуючи нові дані й оцінки, звіт вказує, що на глобальному рівні нерівність доходів вища, ніж вважалося раніше, особливо в країнах, що розвиваються.

У всьому світі частка національного доходу, що спрямовується на працю (а не на інші фактори виробництва), значно зменшилася між 2004 і 2017 роками, з 54 до 51 відсотка. Причому це економічно значне падіння було найбільш вираженим у Європі, Центральній Азії й Америках. Це більше, ніж було в попередніх оцінках.