За 3 роки безвізу українці оформили понад 11,5 млн біометричних паспортів – ДМС

Упродовж трьох років безвізу українці оформили понад 11,5 мільйона біометричних паспортів для виїзду за кордон, повідомляє Державна міграційна служба України.

«Загалом же, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) оформлено уже 15 мільйонів таких документів», – повідомили у ДМС.

При цьому, за даними міграційної служби, в останні місяці, у зв’язку із запровадженням в Україні карантину, ДМС стостерігала «певний спад кількості оформлених закордонних паспортів, адже у цей період надання даної адміністративної послуги здійснювалося ДМС лише у виключних випадках».

Однак після послаблення карантинних заходів кількість охочих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон знову зростає, кажуть у міграційній службі.

Раніше Державна прикордонна служба до річниці безвізу повідомила, що за три роки безвізу українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок у країни Європейського союзу.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.