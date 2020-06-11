Майже 49 мільйонів поїздок здійснили українці за 3 роки безвізу – прикордонники

За три роки безвізу українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок у країни Європейського союзу, повідомляє Державна прикордонна служба до річниці безвізу.

«Найбільша кількість наших співвітчизників користуються кордоном із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше кордон зі Словаччиною. Крім того зауважимо, що українці все частіше користувалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним», – повідомили у ДПСУ.

Прикордонники додали, що пасажиропотік до країн ЄС зростає щороку. Зокрема, у 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5 мільйона, а в минулому році становила – 18,65 млн.

«Перші місяці 2020 року також не стали винятком, однак далі на ситуацію вплинула пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію, через що більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося. Так, відповідно до аналізу, у січні та лютому цього року українці в країни ЄС прослідували 3 мільйони разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 мільйона», – йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі також заявили, що у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці «значно розширили». «Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як: Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією», – кажуть у ДПСУ.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.