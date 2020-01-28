Климпуш-Цинцадзе: з євроінтеграцією України «відбувається розворот», вважає

Голова комітет українського парламенту з питань інтеграції з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе каже, що дії та заяви представників влади свідчать про зміну зовнішньополітичного курсу України і про те, що вона назвала «реваншем» антидемократичних сил.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, зараз депутат Верховної Ради від опозиційної партії «Європейська Солідарність», з 2016 до 2019 року була віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У розмові з кореспондентом «Голосу Америки» вона повторила своє застереження про небезпеку «реваншу» після того, як голова парламентської фракції урядової партії «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що Україні краще тимчасово відмовитися від процесу гармонізації законів і стандартів з Європейським Союзом.

Давид Арахамія під час дискусії на економічному форумі у Давосі минулого тижня заявив, що для приваблення бізнесу Україні потрібне «особливе місце зараз, допоки ми станемо сильнішими, і тоді ми зможемо синхронізувати».

Климпуш-Цинцадзе також розкритикувала нещодавнє оголошення чинного віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про те, що Україна відмовилася від ідеї створення митного союзу з Євросоюзом.

Вона наголосила, що приготування України до вступу у митний союз ЄС є частиною наближення до членства у Євросоюзі, хоча визнала, що зарано говорити про негайне українське членство у європейському митному союзі.

Ми кожен день маємо розбиратися з тим, що вони мали на увазі. Мені здається, що останні там п'ять років було зрозуміло, куди ми рухаємося



«Проблема в тому, що ми кожен день маємо розбиратися з тим, що вони мали на увазі. Мені здається, що останні там п'ять років було зрозуміло, куди ми рухаємося. Ні в кого не виникало питань. Ніхто з Кабінету Міністрів чи з очільників політичних партій, які були в коаліції, ні президент України не дозволяли собі таких висловів», – сказала депутат.

Приєднуючись до інших критичних щодо української влади голосів, Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її турбують також законодавчі ініціативи президентської партії у Верховній раді.

Згідно з її оцінками, Київ просувається у виконанні економічно частини угоди про асоціацію та вільний ринок з Євросоюзом, але, каже вона, є велика кількість законопроектів і законів, які віддаляють Україну від Європи.

Є ініціативи, які за умови ухвалення знищать можливість захисту свободи слова й прав людей на правосуддя



«На розгляді у Верховній Раді і в ухваленому вигляді та підписана президентом є велика кількість законопроектів і законів, які, на жаль, де факто порушують політичну частину угод, які знищують баланс стримувань і противаг між різними гілками влади: законодавчою, виконавчою і судовою; які знищують цивільний контроль над правоохоронними структурами, знищують парламентаризм в Україні, які знищують судову гілку влади в Україні. От і зараз є ініціативи, які за умови ухвалення знищать можливість захисту свободи слова й прав людей на правосуддя», – сказала депутат.

Вказавши також на недавні призначення на чільні посади осіб, близьких у минулому до адміністрації Віктора Януковича, і на зовнішньополітичні кроки влади, Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила теперішню адміністрацію у зміні політичного курсу України.

Повзуча капітуляція і реванш - це те, що сьогодні відбувається в Україні



«Відбувається розворот. Цей розворот також видний в діях влади з точки зору захисту національної безпеки України. Така собі повзуча капітуляція і реванш - це те, що сьогодні відбувається в Україні», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона висловила стурбованість, що оскільки зміна курсу здійснюється «по невеликому шматочку, то суспільство не встигає реагувати і не усвідомлює того, що насправді відбувається».

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