Рух пасажирів на кордоні поступово зростає – ДПСУ у четверту річницю «безвізу» з ЄС

У Державній прикордонній службі повідомили про поступове зростання руху пасажирів на кордоні після «карантинного» 2020 року. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ з нагоди четвертої річниці дії безвізового режиму з Європейським союзом.

«Значне збільшення пасажиропотоку до країн Європейського союзу щорічно пожвавлювалось з початком туристичного сезону, відпусток, коли з’являлася можливість відвідувати різноманітні фестивалі, концерти тощо. Звісно, що світова пандемія внесла свої корективи і пасажиропотік як по всьому кордону, так і з країнами ЄС, значно знизився, особливо у 2020 році. Однак зараз рух пасажирів на кордоні поступово зростає, звичайно, з дотриманням усіх карантинних обмежень» – йдеться в повідомленні.

Конкретної статистики пасажиропотоку до ЄС після введення карантину прикордонники не наводять. Радіо Свобода готує відповідний запит з цього приводу.

У ДПСУ додають: «Сподіваємося, що незабаром кордони для подорожувальників з України будуть доступними, як і раніше».

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Офіційно безвізовий режим між Україною та Європейським союзом вступив у силу чотири роки тому, 11 червня 2017 року. Наразі існує низка обмежень, зокрема для туристів, у виїзді до ЄС, через пов’язані з пандемією COVID-19 виклики.