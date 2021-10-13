«Безвізу» України з ЄС ніщо не загрожує – Кулеба

Безвізовому режиму України з Європейським союзом на сьогодні ніщо не загрожує, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

«Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (Україна–ЄС – ред.) жодних публічних чи не публічних розмов про будь-які міфічні загрози «безвізу», про будь-які провали політики ЄС в Україні. Це переконливе свідчення, що фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною та ЄС знаходяться в кризі і не мають перспективи, насправді не мають нічого спільного з дійсністю. «Безвізу» України і нашому співробітництву, нашій інтеграції до ЄС нічого не загрожує», – сказав Кулеба.

У спільній заяві за результатами 23-го саміту Україна–ЄС, серед іншого, наголошено, що сторони вітають успішне застосування безвізового режиму для громадян України.

«Ми підкреслили важливість подальшого дотримання критеріїв лібералізації візового режиму та прискорення пов’язаних з цим реформ. Ми привітали відновлення необов’язкових подорожей, які були призупинені у зв’язку з епідемією COVID-19», – вказано у заяві.

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Офіційно безвізовий режим між Україною та Європейським союзом вступив у силу чотири роки тому, 11 червня 2017 року. Через пандемію COVID-19 для туристів виникла низка обмежень і додаткових умов для мандрівок.