Набув чинності безвіз України з Таїландом

22 листопада набув чинності безвізовий режим України з Таїландом.

«Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб», – написав президент України Петро Порошенко у Facebook.

Згідно з рейтингом Global Passport Power Rank 2018, український паспорт посів 24 місце за спектром можливостей. Відповідно до даних організації станом на вересень 2018 року, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 90 країн. Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав мусять оформляти візу завчасно.