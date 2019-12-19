Біатлон: Дмитро Підручний відкриє спринт на етапі Кубка світу у французькому Ансі

Український біатлоніст Дмитро Підручний отримав перший стартовий номер у спринтерській гонці, яка відкриватиме третій етап Кубка світу у французькому Ансі.

Це важливо, оскільки природні умови в Ансі нині біатлону не сприяють. Як повідомляє сайт Федерації біатлону України, на місці проведення змагань термометр показував +14 градусів, а вночі ще й був невеликий дощ. Організатори використають спеціальні засоби, але для тих біатлоністів, які бігтимуть в останніх групах, на трасі може залишитися «каша» зі снігу й води.

Також непогані, з огляду на стан траси, стартові номери отримали Артем Прима (26-й) і Антон Дудченко (40-й). Менше пощастило Русланові Ткаленку (54-й) і Артему Тищенку (92-й).

Напередодні дуже успішно в резервному Кубку Міжнародного союзу біатлоністів виступили українці, яких звичніше бачити в головному змаганні. В короткій індивідуальній гонці Анастасія Меркушина зі стовідсотковою влучністю стала другою (попереду опинилася лише німкеня Штефані Шерер), Ольга Абрамова фінішувала четвертою, а Сергій Семенов аналогічне змагання серед чоловіків виграв.