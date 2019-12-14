Біатлон: українки фінішували четвертими в естафеті

Українська збірна з біатлону фінішувала четвертою в естафеті 4х6 км на другому етапі Кубка світу у Гогфільцені (Австрія).

У складі збірної були Віта та Валя Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Першою фінішувала збірна Норвегії, за ними прийшли біатлоністки з Росії, а бронза дісталася Швейцарії.

О 15:55 за київським часом почнеться чоловіча гонка переслідування, у якій стартуватимуть двоє українців – Антон Дудченко та Артем Прима.

Завершиться етап 15 грудня жіночою гонкою переслідування на 10 кілометрів та чоловічою естафетою 4х7,5 кілометра.