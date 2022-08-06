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Білий дім: у Байдена – негативний тест на COVID-19

За словами лікаря Білого дому, президент США залишатиметься в ізоляції, поки другий тест не покаже негативного результату

Президент США Джо Байден отримав негативний результат тесту на COVID-19 після двох позитивних тестів за останні тижні, повідомив Білий дім 6 серпня.

79-річний Байден вперше отримав позитивний результат на COVID-19 21 липня, а через кілька днів – негативний.

Він знову отримав позитивний результат 30 липня, при цьому почувався добре. Лікар Білого дому доктор Кевін О’Коннор назвав ситуацію рідкісним випадком відкату після лікування противірусним препаратом Paxlovid.

Як заявив лікар 6 серпня, президент США залишатиметься в ізоляції, поки ще і другий тест не покаже негативного результату.

«Президент продовжує почуватися дуже добре. Сьогодні вранці його тест на антиген SARS-CoV-2 був негативним», – сказав лікар.

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