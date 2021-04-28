США: Байден уперше звернеться до обох палат Конгресу

Президент США Джо Байден 28 квітня у своїй першій великій промові на спільній сесії обох палат Конгресу розповість про свої політичні пріоритети та досягнення, включно з прогресом кампанії з вакцинації американців проти коронавірусної інфекції.

Промова відбудеться за дві доби до 100 днів президента Байдена на посаді. В американській політичній традиції прийнято, щоб у перший рік на посаді новий президент виступав саме зі зверненням на спільній сесії Конгресу – замість щорічного послання «Про становище держави» (State of the Union).

Участь у заході буде обмежена через пов’язані з COVID-19 протоколи безпеки, також очікується, що більшість республіканців не прийде на цей виступ. Речниця Білого дому Джен Псакі заявляє, що основою виступу Байдена буде «викладення особливостей «Американського родинного плану», в якому йтиметься про догляд за дітьми, освіту та забезпечення інвестування в економічну безпеку з боку федерального уряду.

Хоча внутрішня політика, ймовірно, переважатиме у виступі, Байден також може зачепити питання відносин зі державами світу, зокрема, Китаєм та Росією.