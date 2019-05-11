У Києві перекриють низку вулиць через марафон

12 травня у Києві перекриють низку вулиць через ІV Kyiv Euro Marathon. Як повідомили у Київміськдержадміністрації, обмеження будуть із 8:00 до 15:30 за маршрутом забігу.

Марафон стартує о 9-й ранку з вулиці Великої Васильківської, біля території НСК «Олімпійський».

Які саме вулиці будуть перекриті можна дізнатися на сайті КМДА і на сторінці організаторів. Крім того, на період проведення марафону курсуватимуть безкоштовні компенсаційні автобуси, повідомили в мерії.

Організатори повідомили, що очікують на участь близько 3000 бігунів з різних країн на дистанції 6, 12 кілометрів, півмарафон, марафон, командна марафонська естафета і дитячі забіги. Крім того, буде змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 кілометрів.

Метою заходу організатори вказують відзначення днів Європи в Україні і демонстрацію прихильності загальним цінностям усіх країн європейського континенту.