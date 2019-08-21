Спецпредставник США щодо КНДР відмовився від роботи послом у Росії

Спеціальний представник США на переговорах із КНДР Стівен Бігун заявив 21 серпня, що відмовився від посади посла в Росії, щоб зосередитися на зусиллях із ядерного роззброєння Північної Кореї, повідомляє Reuters.

У Сеулі, де Бігун перебуває на переговорах із південнокорейськими чиновниками, дипломат заявив, що США готові відновити переговори з Північною Кореєю, щойно Пхеньян буде готовий до цього.

Президент США Дональд Трамп заявив 20 серпня, що заступник державного секретаря США Джон Салліван «цілком може стати» наступним послом Вашингтона в Росії. Минулого тижня йшлося про те, що до Москви може поїхати Стівен Бігун.

6 серпня стало відомо, що чинний посол США в Росії Джон Гантсман звернувся до президента Трампа з проханням про відставку з 3 жовтня.

У момент найгірших за останні 20 років американсько-російських відносин посада американського посла в Москві вважається однією з найскладніших в американському дипломатичному відомстві. Джон Гантсман у своєму листі написав, що американським дипломатам доводиться працювати у «ворожій» атмосфері.

За даними американських ЗМІ, Гантсман збирається повернутися в штат Юта і висунути свою кандидатуру на посаду губернатора на майбутніх виборах.

Декілька колишніх урядових чиновників заявили The New York Times, що вони вважають Саллівана несподіваним вибором на посаду посла в Росії, зважаючи на його незначний дипломатичний досвід.

Зокрема, колишній високопоставлений американський дипломат Стівен Сестанович заявив, що Саллівана не знають як «великого гравця у політичному процесі Вашингтона». Він додав, що Салліван не є широко відомим експертом із питань, пов’язаних із Росією.