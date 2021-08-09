У Дніпрі відбулася акція на підтримку білоруського народу «Кольори свободи»

У Дніпрі з нагоди першої річниці останніх президентських виборів у Білорусі, результати яких не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема Україною, відбулася акція на підтримку білоруського народу «Кольори свободи».

На захід, ініційований громадською організацією «Форпост», на площі біля облдержадміністрації зібралися активісти, зокрема й громадяни Білорусі, які були змушені покинути батьківщину через політичні переслідування. Дехто з учасників був одягнутий в білі й червоні кольори білоруського національного прапора, фактично забороненого в цій країні.

Дмитро Лукомський, громадянин Білорусі, волонтер «Форпосту», постраждалий від репресій в Білорусі, розповідає: вони з дружиною були змушені покинути країну восени минулого року. За словами Лукомського, він брав участь у роботі ініціативної групи опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської в Гомелі, виходив на акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, декілька разів потрапляв за ґрати.

«Мене переслідувати почали ще раніше, у травні 2020 року. Мене арештували за участь в акції на підтримку Сергія Тихановського на 15 діб. Пізніше, 11 серпня, у Гомелі на площі мене знову арештували, я був дуже побитий. На мені не було живого місця. Коли я вийшов, я продовжив свою діяльність уже як блогер, вів стріми. За це у вересні знову був арештований, відсидів 21 добу. А потім розпочалися переслідування моєї дружини, її почали викликати як свідка в кримінальній справі. Стало зрозуміло, що добрим це не закінчиться. От тоді й прийшло рішення виїздити», – розповів Дмитро Лукомський.

За його словами, у Білорусі за ґратами перебуває кілька десятків його знайомих по громадській роботі. В Україні Дмитро Лукомський отримав тимчасову посвідку на проживання як волонтер.

«Сьогодні річниця тих подій – жорстоких репресій, побиття людей, річниця виборів. Особисто для мене мета цієї акції – підтримати наших людей, які сидять у Білорусі, наші політв’язнів», – додав він.

На площі в Дніпрі цього вечора розгорнули великий біло-червоно-білий прапор Білорусі, який брав участь в акціях протесту в Гомелі й був вивезений активістом. Окрім того, лунали пісні білоруською мовою.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, після яких було оголошено, нібито перемогу на них здобув на шостий термін поспіль тодішній президент Олександр Лукашенко. Цього оголошення широко не визнали на Заході, а також в Україні, де Лукашенкові відмовили в легітимності на новий президентський термін, їх також не визнає білоруська опозиція.

Натомість головну суперницю Лукашенка на тих виборах Світлану Тихановську, яка, за незалежними оцінками, якщо не перемогла в першому турі, то принаймні мала вийти з Лукашенком у другий і невдовзі була змушена до еміграції, нині приймають на Заході на найвищих рівнях як визнану лідерку білоруської опозиції.

Заява про нібито чергову перемогу Лукашенка викликала в Білорусі протести, наймасовіші в історії країни, які протривали до кінця року. Силові структури фактичної влади жорстоко придушували їх, через затримання, побиття й тортури пройшли десятки тисяч людей, сотні зазнали кримінальних переслідувань.

Провідні країни світу у зв’язку з цим запровадили проти режиму Білорусі кілька пакетів санкцій; раніше 9 серпня з новими санкціями виступили Велика Британія, Канада і США. У світі закликають провести в Білорусі нові вибори з дотриманням демократичних стандартів.