У Білорусі збірку історичних документів визнали «екстремістськими матеріалами»

Суд Центрального району столиці Білорусі Мінська визнав «екстремістськими матеріалами» книжку «Звільнені» і Поневолені». Польсько-білоруський кордон 1939-1941 років у документах білоруських архівів», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Документи, що містяться у збірнику, походять переважно з фондів Національного архіву Білорусі та Державного архіву громадських організацій Гродненської області. Упорядник збірника – професор Алесь Смолянчук.

У грудні 2021 року суд у Мінську визнав соціальні мережі Радіо Свобода «екстремістськими матеріалами».

У Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників. 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.

Крім того, після масових протестів у 2020 році режим Лукашенка переслідує та ув’язнює дедалі більше опозиційних діячів, журналістів й активістів.