«Непередбачувана ситуація»: Хокейна ліга чемпіонів не запросить команди з Білорусі

Хокейна ліга чемпіонів вирішила не запрошувати команди з Білорусі до участі у сезоні 2022/23 року. Організація таке рішення пояснює «непередбачуваною ситуацією» в Білорусі, у звʼязку з чим «участь білоруської команди в ХЛЧ на сьогоднішній день вважається надто ризикованою для всіх зацікавлених сторін».

«Зокрема, постійні збої рейсів не дозволяють усім зацікавленим сторонам заздалегідь планувати. Для загальноєвропейського змагання, такого як ХЛЧ, обовʼязковою умовою є те, щоб команди, вболівальники, офіційні особи, спонсори/партнери та постачальники послуг могли надійно подорожувати та залишатися в безпеці. На жаль, зараз це не стосується поїздок до Білорусі та з Білорусі», – йдеться у повідомленні на сайті Хокейної ліги чемпіонів.

У січні 2021 року Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Мінськ права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року. У заяві організації говорилося, що причиною такого рішення є неможливість гарантувати безпеку при проведенні турніру.

8 вересня 2021 року IIHF після 10 місяців розслідування на пʼять років дискваліфікувала від усіх національних та міжнародних хокейних заходів на той час голову Федерації хокею Білорусі (ФХБ) Дмитра Баскова. «Рада навела достатні докази того, що Басков намагався безпосередньо впливати на інших, щоб підтримати уряд Білорусі, а також погрожував і дискримінував білоруських спортсменів через їхні політичні переконання», – йшлося в повідомленні організації.

Через два дні після усунення Басков подав у відставку з посади голови ФХБ. Його вважають причетним до смерті Романа Бондаренка, який помер 12 листопада 2020 року у лікарні після того, як його побили невідомі особи в цивільному.