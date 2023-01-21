У Білорусі вперше визнали «екстремістським формуванням» музичний гурт

КДБ Білорусі вперше вніс до реєстру «екстремістських формувань» музичний гурт – колектив Tor Band із міста Рогачов Гомельської області, пише правозахисний центр «Вясна».

У списку КДБ опинилися всі учасники групи – Дмитро Головач та його дружина Юлія, Євген Бурло та Андрій Яремчик.

Наприкінці жовтня 2022 року учасників Tor Band затримали та заарештували на 15 діб за статтею про поширення екстремістських матеріалів. Відтоді їх ще кілька разів затримували за адміністративними статтями, і нині музиканти перебувають у СІЗО.

У серпні 2022 року суд у Гомелі визнав «екстремістськими матеріалами» соцмережі, логотип та кілька пісень гурту. За інформацією джерела білоруської служби Радіо Свобода, засновникам Tor Band Головачу та Бурлу призначали по 15 діб арешту за кожну випущену пісню.

Tor Band став популярним гуртом у Білорусі під час хвилі протестів 2020 року.