У Білорусі правозахисницю засудили до 7 років колонії у справі про розпалювання ворожнечі

Мінський міський суд засудив правозахисницю Анастасію Лойку до семи років колонії у справі про розпалювання ворожнечі, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Судовий процес над Лойкою проходив у закритому режимі. Правозахисницю звинувачували у розпалюванні ворожнечі за звіт «Переслідування анархістів, антифашистів, лівих і громадських активістів у Білорусі (2017 – серпень 2018 року)», в якому вона критикувала дії білоруських силовиків.

Лойку затримали 6 вересня 2022 року після засідання у справі «Революційної дії» у Мінському міському суді. Її кілька разів перезатримували за адміністративними статтями. У жовтні правозахисниця вийшла на волю, а у листопаді знову була затримана. Після чергової доби арешту правозахисниця не вийшла на волю.

Анастасія Лойка – засновниця білоруського правозахисного центру Human Constanta. Ця організація займається захистом прав людини, просуванням антидискримінації та освіти в галузі прав людини, цифровими свободами і правами.

12 серпня 2022 року на сайті Human Constanta з’явився огляд подій, що відбулися за останні два місяці. У ньому правозахисники відзначали безпрецедентний тиск на громадянську, правозахисну і журналістську спільноти: блокування ресурсів, обшуки й затримання.