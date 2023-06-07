У Білорусі помилували Софію Сапегу, яку арештували разом із Протасевичем

У Білорусі Олександр Лукашенко підписав наказ про помилування дівчини опозиціонера Романа Протасевича Софії Сапеги, пише видання Белта.

За інформацією журналістів, Софію Сапегу випустили з виправної колонії №4 у Гомелі й передали делегації Приморського краю РФ, яку очолює губернатор Олег Кожем’яко.

22 травня в Білорусі помилували колишнього директора білоруського каналу Nexta Романа Протасевича, засудженого до восьми років в’язниці.

3 травня в Білорусі Мінський обласний суд заочно засудив засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила до 20 років колонії. Про це пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані центру Вясна. Інші фігуранти справи Ян Рудик та Роман Протасевич отримали 19 років позбавлення волі (заочно) і 8 років тюрми відповідно.

Їх визнано винними, серед іншого, у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, організації масових безладів, наклепі та образі Олександра Лукашенка, поширенні свідомо неправдивих відомостей про Білорусь.

Судовий процес у справі Nexta розпочався 16 лютого. Авторів Telegram-каналу Степана Путила та Яна Рудика судили заочно, а Роман Протасевич, який був під домашнім арештом, перебував у залі суду. Йому пред’явили звинувачення щонайменше у 1586 епізодах.

23 травня 2021 року засновник білоруського телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега летіли з Афін до Вільнюса. Коли судно транзитом пролітало через повітряний простір Білорусі, білоруські диспетчерські служби повідомили, що їм надійшла загроза підірвати лайнер, і змусили його приземлитися у Мінську.

Згодом Романа Протасевича перевели під домашній арешт. Його подругу, росіянку Софію Сапегу, суд у Гродно у травні 2022 року засудив до шести років позбавлення волі.