У Білорусі висунули більш жорстке звинувачення Роману Протасевичу

Сторона обвинувачення 13 квітня на суді в Білорусі оголосила новий обвинувальний акт Роману Протасевичу, колишньому головному редактору незалежного інформаційного каналу Nexta, повідомило російське державне агентство «РИА Новости».

Тепер, крім звинувачень в організації масових заворушень і змові з метою захоплення влади і розпалювання ворожнечі, Протасевичу інкримінують «повторне керівництво екстремістським формуванням». Нова стаття обвинувачення передбачає до десяти років позбавлення волі.

За даними слідства, Протасевич у травні-вересні 2020 року був головним редактором Nexta. Потім він переїхав із Варшави до Вільнюса і до травня 2021 року керував телеграм-каналом і соцмережами «Білорусь головного мозку». Тим самим, за версією обвинувачення, Протасевич керував екстремістським формуванням.

Таке ж звинувачення заочно висунули редактору телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Яну Рудику, який перебуває за кордоном.

У судовому засіданні оголосили перерву до 19 квітня, щоб Протасевич міг ознайомитися зі звинуваченням перед новим допитом.

У листопаді 2020 року КДБ Білорусі вніс одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. У травні 2021 року в Мінську через неправдиве повідомлення про мінування здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На його борту перебували Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після посадки літака їх заарештували, наприкінці червня стало відомо, що Сапегу та Протасевича перевели під домашній арешт. Білоруські слідчі заявили, що вони нібито вирішили співпрацювати зі слідством.

Обставини затримання Сапеги та Протасевича викликали різку критику на Заході. Мінськ звинуватили у викраденні літака та викраденні людини. Проти влади Білорусі було запроваджено нові санкції.

Сапегу суд у Білорусі засудив до шести років колонії. У січні цього року Олександр Лукашенко відмовився помилувати її.

Канал Nexta став широко відомим через висвітлення білоруських протестів 2020 року. Верховний суд Білорусі оголосив Nexta «терористичною організацією». Наразі його діяльність заборонена на території країни.

Зараз Nexta висвітлює головним чином війну Росії проти України з проукраїнських позицій, критикуючи при цьому владу Білорусі за підтримку Росії.