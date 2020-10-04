У Мінську тисячі людей вийшли на «Марш за звільнення політв’язнів», є затримані

Тисячі людей вийшли 4 жовтня на чергову акцію протесту в центрі Мінська, інформує білоруська служба Радіо Свобода. Як повідомляють кореспонденти, силовики розпочали затримання ще до початку «Маршу за звільнення політв’язнів».

Білоруські опозиційні телеграм-канали раніше закликали супротивників Олександра Лукашенка брати участь у марші, вказуючи, що за останні чотири місяці в Білорусі було порушено понад 200 кримінальних справ щодо 250 людей, які висловили свою незгоду з чинним режимом.

Серед інших агітаційних матеріалів, учасники протесту тримають у руках плакат «Денис Кузнецов. Вічна пам’ять».

3 жовтня в мінській лікарні помер 41-річний Денис Кузнецов. «Швидка допомога» доставила його до лікарні з ізолятора тимчасового тримання на вулиці Окрестіна з тяжкими травмами. Як зазначає видання Tut.by, Координаційна рада білоруської опозиції вимагає провести відкрите й чесне розслідування обставин смерті Кузнецова і припинити насильство правоохоронців щодо мирних протувальників.

Слідчий комітет (СК) Білорусі пояснив смерть затриманого Кузнецова тим, що тяжкі тілесні ушкодження були отримані ним унаслідок падіння з другого ярусу ліжка.