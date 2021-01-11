У Білорусі на недільних акціях протесту затримали щонайменше 27 людей – правозахисники

У Білорусі 10 січня під час традиційних акцій протесту проти влади затримали щонайменше 27 людей, повідомив правозахисний центр «Весна»

У неділю колони з сотнями мітингувальників пройшли мирними ходами по декількох мікрорайонах Мінська, Бреста і Гродна.

Силовики патрулювали двори і в тривалі вихідні. Як повідомляють правозахисники, у ніч з 7 на 8 січня у дворі по вулиці Ландера в Мінську затримали чотирьох осіб, які ліпили сніговиків. Коли вони розфарбували одного з них в біло-червоно-білі кольори, з-за кущів вийшли співробітники міліції з собакою і всіх затримали.

Повідомляється, що в ізоляторі тимчасового утримання міста Жодіно залишаються близько 40 осіб, які провели за ґратами всі новорічні свята.

Уже тривалий час у Білорусі замість великих багатодесятитисячних демонстрацій протесту, які міліція й спецпризначенці жорстоко розганяли, влаштовують численні менші акції в різних частинах міст і на нетривалий час, щоб змусити силовиків розпорошувати свої сили і зменшити ймовірність затримань.

Наймасовіші з них відбуваються по неділях.

У нинішній Білорусі національна біло-червоно-біла символіка не заборонена формально, але її використання як «незареєстрованої символіки» суворо переслідується і карається.

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за даними ООН іще на початок грудня, пройшли через затримання й арешти понад 27 тисяч людей. Активісти говорять про більш ніж 30 тисяч тих, хто був затриманий чи арештований.

Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.