Правозахисники повідомляють про понад 70 затриманих на «Марші проти терору» в Мінську

У неділю, 1 листопада, в Мінську відбувається традиційна демонстрація протесту, «Марш проти терору», який прямує до урочища Куропати, місця масових розстрілів у радянський час.

Похід розпочався з розгону колони на проспекті Незалежності із застосуванням світло-шумових гранат та пострілів у повітря, силовики розпочали затримання учасників протесту.

Головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому підтвердило факти затримання.

Правозахисники з організації «Весна» складають списки затриманих. Станом на 17:30 (за місцевим часом, на годину відрізняється від київського) відомо 76 імен затриманих. Список оновлюється.

Як повідомляла білоруська служба Радіо Свобода, в Мінську перед початком акції знову розпочалися перебої з мобільним інтернетом, закриті кілька станцій метро, на вулицях з’явилася спецтехніка правоохоронних органів. Центр міста був перекритий спецпризначенцями.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.

2 листопада в Білорусі відзначають День пам’яті предків, «Дзяди». У зв’язку з епідемічною ситуацією багато хто приходить на кладовища сьогодні, 1 листопада, щоб уникнути скупчення людей.