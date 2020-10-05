МВС Білорусі повідомило про число затриманих учасників протестів 4 жовтня

У Білорусі 4 жовтня під час протестів затримали 317 людей за порушення законодавства про масові заходи, з них заарештовані до засідання суду 258, повідомляє МВС країни.

П’ятеро учасників недільного протесту, як зазначили у відомстві, підозрюються в «брутальному порушенні громадського порядку»: вони нібито «координували натовп, а також брали участь в зчепленні і блокуванні дорожнього руху».

За даними МВС, 27-річний житель Столінського району розібрав водомет, 26-річний мінчанин закидав спецтехніку камінням, два 21-річних юнаки з Несвіжа і Могилева заклеїли об’єктив камери зовнішнього спостереження на будівлі Центру ізоляції правопорушників. Силовики з’ясовують особу їхнього третього помічника.

МВС повідомляє, що 4 жовтня в країні відбулося 10 протестних акцій. За підрахунками відомства, в обласних центрах у них взяли участь від 20 до 100 людей, а в Мінську на акцію прийшли близько 10 тисяч.

У Білорусі майже два місяці тривають протести, які розпочалися після президентських виборів 9 серпня, на яких, згідно з офіційними даними, вшосте виграв Олександр Лукашенко. За даними правозахисного центру «Весна», число політв’язнів в країні за останні два місяці зросло в 25 разів, а сума присуджених штрафів сягнула 240 тисяч доларів.