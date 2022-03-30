Білорусь продовжує надавати РФ аеродроми, транспортну і медичну мережу для війни проти України – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що «самопроголошене керівництво» Білорусі продовжує заперечувати участь у війні проти України, вільно надаючи для збройних сил РФ території, аеродроми, транспортні та медичні мережі.

«При цьому, згідно з міжнародно-правовими актами, агресором можна вважати «країну яка надає свій повітряний простір, свою територію для ударів по третій країні». Республіка Білорусь також надає російським окупантам можливість користуватися мережею медичних закладів на своїй території. Так, протягом останніх днів до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначають прибуття з території України великої кількості російських військових різного ступеню поранень», – заявляє Генштаб.

Раніше Генштаб ЗСУ заявляв, що наразі неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні, оскільки Росія здійснює перегрупування військ і відведення окремих підрозділів на територію Білорусі, і робить це «для відновлення боєздатності».

Олександр Лукашенко на початку березня казав, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». Міністерство оборони Білорусі також заперечувало участь білоруських військ у новому російському вторгненні. Українські та американські військові неодноразово заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет залітає саме з території Білорусі.