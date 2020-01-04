Білорусь і Росія домовилися про постачання першої партії нафти в січні

Білорусь закупить у Росії першу партію нафти без премії постачальникам. Про це заявили у «Белнефтехим».

Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, раніше ця премія становила 10 доларів за тонну нафти і додавалася до вартості поставки. Білорусь пропонувала відмовитися від премії постачальникам, російська сторона була з цим не згодна. Відповідно до джерел Tut.by, розмір премії ще обговорюють білоруська і російська сторони.

За інформацією Tut.by, якщо у 2020 році Білорусь закупить 24 мільйони тонн нафти, витрати на премію російським компаніям складуть не менше 240 мільйонів доларів.

Прем’єр-міністри Білорусі та Росії Сергій Румас і Дмитро Медведєв 4 січня обговорили ситуацію з поставками нафти на білоруські НПЗ, а також «інші питання інтеграційної взаємодії», пише БелТА.

3 січня білоруські нафтопереробні заводи у Мозирі та Новополоцьку повідомили Радіо Свобода, що працюють на торішніх запасах з мінімальним завантаженням.

В останні дні 2019 року президенти Росії та Білорусі провели телефонні переговори, за підсумками яких Олександр Лукашенко скликав 31 грудня нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу і доручив «підключити альтернативні джерела». Передусім йдеться про постачання сировини залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також через нафтопровід «Дружба».

Білорусь має досвід альтернативних поставок з Венесуели – під час конфлікту з Росією через океан було перекинуто 11 мільйонів тонн нафти. Білорусь також отримувала нафту з Азербайджану транзитом через Україну.