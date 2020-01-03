Росія зупинила постачання нафти в Білорусь

Білоруські нафтопереробні заводи у Мозирі та Новополоцьку повідомили Радіо Свобода, що працюють на торішніх запасах з мінімальним завантаженням.

Москва і Мінськ досі не домовилися з ключових питань щодо ціни на нафту на 2020 рік, тарифу на транзит територією Білорусі, а також про компенсацію за російські зміни в оподаткуванні нафтової галузі.

Відсутність контрактів Радіо Свобода підтвердили в управлінні реалізації нафтопродуктів новополоцького підприємства «Нафтан» (Вітебська область). Там зазначили, що з 1 січня припинено постачання російської сировини – нових домовленостей з нафтовими компаніями немає. Підприємство працює на залишках з минулого року. При цьому завантаження доводиться знижувати, заявили на підприємстві. Аналогічна ситуація і на нафтопереробному заводі в Мозирі Гомельскої області, зазначив співробітник адміністрації.

Білорусь постачає продукцію своїх НПЗ і в Україну.

В останні дні 2019 року президенти Росії та Білорусі провели телефонні переговори, за підсумками яких Олександр Лукашенко скликав 31 грудня нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу і доручив «підключити альтернативні джерела». Передусім йдеться про постачання сировини залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також через нафтопровід «Дружба».

Білорусь має досвід альтернативних поставок з Венесуели – під час конфлікту з Росією через океан було перекинуто 11 мільйонів тонн нафти. Білорусь також отримувала нафту з Азербайджану транзитом через Україну.