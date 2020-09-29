Суд у Білорусі ув’язнив двох жителів Мінської області, які намагалися відбити затриманого в ОМОНу

У білоруському Молодечні суд визнав винними і засудив 25-річного Владислава Євстигнєєва і 31-річного Павла Пєскова до трьох років колонії і до трьох років і трьох місяців колонії загального режиму відповідно за опір співробітникам міліції, пише білоруська служба Радіо Свобода.

Йдеться про події під час акції протесту 19 червня в Молодечні (що поблизу Мінська), на якій люди вимагали звільнити з-під варти кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика і його сина Едуарда.

Того дня співробітники ОМОНу затримували учасників акції, інші вирішили відбити одного із затриманих, в результаті чого пікет переріс у бійку зі співробітниками ОМОНу. На кількох учасників подій тоді відкрили кримінальну справу.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори, на яких ушосте поспіль переміг, за офіційними даними, Олександр Лукашенко. Громадяни країни не погодилися з озвученими ЦВК результатами і вийшли на протести – мітинги тривають вже восьмий тиждень.

23 вересня вперше в історії країни пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка.

27 вересня білоруси у відповідь на це провели «народну інавгурацію» Світлани Тихановської, яка, на думку протестувальників, набрала більшість голосів на минулих президентських виборах.

МВС Білорусі заявило про затримання 350 людей, у деяких містах міліція застосувала сльозогінний газ.