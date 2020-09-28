МВС Білорусі заявило про затримання понад 350 людей під час недільних протестів

У Білорусі під час акцій протесту 27 вересня затримали понад 350 людей до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.

У Білорусі напередодні проходили 22 протестні акції. За підрахунками відомства, число демонстрантів «значно зменшилося» в порівнянні з попередніми вихідними. У попередню неділю міліція повідомляла про участь в акціях по країні понад 20 тисяч людей, у Мінську – 18 тисяч.

Водночас, за оцінками незалежних ЗМІ, лише в марші в Мінську взяли участь понад 100 тисяч людей.

У Білорусі майже два місяці не вщухають протести після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, ушосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня відбулася його таємна інавгурація на посаду президента.

«Лукашенко просто пішов на пенсію», – прокоментувала раптову інавгурацію екскандидатка в президенти Світлана Тихановська. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори. Країни Заходу не визнали Лукашенка президентом.

Марші на честь «народної інавгурації Тихановської» 27 вересня відбулися в багатьох містах Білорусі.

Правозахисний центр «Весна» раніше повідомляв, що в ході акцій протесту силовики затримали щонайменше 340 людей. Найбільше затриманих – у Мінську, в ІТТ потрапили понад 250 людей. Серед затриманих 27 вересня – троє журналістів. Також затримання відбувалися в Могильові, Гродно, Вітебську, Бресті, Солігорську, Молодечні, Жодіно, Орші і в Барановичах.