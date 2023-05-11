Білорусь: у селах на кордоні з Україною встановлюють сирени – ЗМІ

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі закуповує послуги з модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області – про це повідомило місцеве видання«Флагшток» з посиланням на закупівлі відомства.

З технічного опису закупівлі, який цитує проєкт, випливає, що запуск сирен буде налагоджений у районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.

Проєкт покриває 52 населені пункти у восьми районах області, переважно в сільській місцевості. Сирени планують розмістити на будівлях сільських рад, дитсадків, шкіл та колгоспів.

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Загальна кошторисна вартість робіт становить 433,8 тисяч білоруських рублів (понад 6,3 мільйона гривень). Кошти виділять з обласного бюджету. Систему хочуть запустити до грудня 2023 року.

Згідно із закупівлею, найбільшу кількість систем оповіщення планується розмістити в Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоєвському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 року стали плацдармом для нападу російських військ на Україну.

Хоча Білорусь не є прямим учасником війни Росії проти України, ця країна надала матеріально-технічну підтримку РФ для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію. Повітряний простір Білорусі також використовується для обстрілів мирних українських міст.