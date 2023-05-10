У ОБСЄ представлять резолюцію щодо прав людини в Білорусі. Угорщина єдиною з ЄС її не підтримала

На черговій сесії ОБСЄ у Відні 11 травня планують розглянути резолюцію щодо Білорусі, передає білоруська служба Радіо Свобода. Документ підготовлено в рамках так званого «Московського механізму» ОБСЄ у зв’язку з порушеннями прав людини в Білорусі.

Постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі 10 травня виступила із заявою, в якій резолюцію схвалили представники делегацій країн ОБСЄ. Угорщина – єдина країна-член Євросоюзу, яка не приєдналася до резолюції, повідомляє редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

На цьому засіданні Постійної ради ОБСЄ будуть представлені результати доповіді про ситуацію з правами людини в Білорусі.

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У документі під назвою «Звіт для ОБСЄ про серйозну загрозу людському виміру в Білорусі з 5 листопада 2020 року» його автор, професор паризького Університету Сорбонна Ерве Асенсіо, детально розповідає про репресивні зміни в законодавстві Білорусь та практика їх застосування, про стан громадянського суспільства Білорусі та основні свободи всередині країни.

Минулого тижня з’явилася схожа доповідь про Росію та викрадення українських дітей із висновком, що це може бути «злочином проти людства». Зазначається, що Будапешт тоді лише підписав загальну заяву Євросоюзу.

У березні Сполучені Штати та 37 інших країн задіяли «Московський механізм» ОБСЄ для створення експертної місії з вивчення «жахливого та тривалого погіршення ситуації з правами людини в Білорусі».