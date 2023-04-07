Суд у Білорусі заочно засудив опозиціонера Цепкала до 17 років колонії

Суд у Мінську заочно засудив незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі під час виборів 2020 року Валерія Цепкала до 17 років позбавлення волі.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, сторона обвинувачення вимагала для білоруського опозиціонера 19 років колонії.

Суд визнав політика винним за низкою статей Кримінального кодексу, у тому числі у зловживанні службовими повноваженнями й отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Валерій Цепкало – один із кандидатів, не допущених на президентські вибори у Білорусі. Він залишив країну у липні 2020 року з міркувань безпеки – за словами політика, він отримав інформацію про те, що готується його арешт. Його дружина Вероніка Цепкало представляла об’єднаний штаб Світлани Тихановської.

Зараз подружжя живе в Латвії.