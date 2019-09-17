Білорусь і США повернуть своїх послів у Вашингтон і Мінськ після 11 років перерви

США і Білорусь вирішили відновити свої дипломатичні представництва в Мінську і Вашингтоні на рівні послів. 17 вересня про це оголосили в Мінську після зустрічі заступника державного секретаря США з політичних питань Девіда Гейла з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Гейл заявив, що у Вашингтоні уважно ставляться до загроз безпеці, які існують у регіоні, і підтримують суверенітет і незалежність Білорусі.

«Сьогодні історичний момент в американсько-білоруських відносинах. Я радий взяти участь в оголошенні нашої готовності до обміну послами як наступного кроку по нормалізації наших відносин», – сказав дипломат, якого цитує білоруське видання «Белта».

У січні 2019 року Білорусь повідомила США про зняття обмежень на число американських дипломатів у Мінську. Журнал Foreign Policy тоді назвав це рішення «дипломатичним проривом».

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Період охолодження між двома державами почався в березні 2008 року, коли під тиском влади Білорусі дипломатичний штат посольства США в Мінську був скорочений з 35 до 5 осіб. Тоді ж рівень дипломатичних представництв обох держав був знижений до тимчасових повірених замість послів.

Так Мінськ відреагував на економічні санкції Вашингтона, запроваджені за порушення прав людини. Це призвело до численних обмежень у співпраці між двома країнами.