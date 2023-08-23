У Білорусі правозахисний центр «Вясна», очолюваний нобелівським лауреатом, визнали «екстремістським»

Провладні Telegram-канали Білорусі 23 серпня повідомили, що Міністерство внутрішніх справ країни визнало «екстремістськими» правозахисний центр «Вясна», його онлайн-ресурси і десятки пов’язаних із ним сайтів.

Зазначається, що таке рішення ухвалили за ознаками «організації діяльності з підготовки посягань на суверенітет і громадську безпеку Республіки Білорусь, дискредитації та образи посадових осіб».

Голова «Вясни» Алесь Беляцький, провідний правозахисник країни, один із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року, і четверо активістів центру відбувають тривалі терміни ув’язнення за звинуваченнями у фінансуванні чи організації дій, що порушують громадський порядок, і контрабанді. Вони відкидають звинувачення.

Правозахисники і західні уряди вимагають негайного звільнення Беляцького і його соратників.

Нещодавно спецдоповідачка по Білорусі Анаїс Марен, виступаючи із доповіддю у Раді ООН з прав людини, заявила, що режим Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство від інакодумців, а ситуація із правами людини в в країні – катастрофічна і лише погіршується.