У Білорусі відновили справу про зникнення ексголови МВС Захаренка

Слідчий комітет Білорусі відновлює кримінальне розслідування у справі про зникнення в 1999 році колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка. Це сталося після того, як нещодавно колишній співробітник спецпідрозділу білоруської поліції (СОБР) Юрій Гаравський заявив, що брав участь у вбивстві опозиційних активістів – опонентів президента Білорусі Олександра Лукашенка на початку 2000-х років.

Правозахисник Олег Волчек повідомив білоруській службі Радіо Свобода, що отримав повідомлення зі Слідчого комітету за підписом начальника відділу, слідчого Юрія Варавка.

Згідно з повідомленням Слідчого комітету, розслідування у справі Захаренка відновлене 18 грудня – через два дні після резонансного інтерв’ю Deutsche Welle, в якому Юрій Гаравський, який назвав себе бійцем білоруського «ескадрону смерті», розповів, як брав участь у викраденні і вбивстві противників Олександра Лукашенка 20 років тому.

За словами Олега Волчека, швидше за все, підставою для поновлення кримінальної справи про зникнення Захаренка стали власне заяви Гаравського в ЗМІ, «фізичної особи, що не ховалася за масками і представилася».

В інтерв’ю виданню Deutsche Welle 16 грудня Гаравський розповів, що в 1999–2003 роках, будучи бійцем Спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС (СОБР), брав участь у викраденні і вбивстві колишнього міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, ексглави Центрвиборчкому Віктора Гончара і його друга, бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував білоруську опозицію.

Правозахисник Волчек вважає, що автоматично зупинені справи про викрадення Красовського і Гончара також скоро будуть відновлені.

Гаравський стверджує, що опонентів Лукашенка викрали і вбили бійці спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі під командуванням Дмитра Павличенка. У їх числі був і сам Гаравський. Тепер він перебуває в альпійському регіоні однієї із німецькомовних країн.

Він сказав, що може вказати місця поховань вбитих на карті. Він особисто брав участь у викраденнях і вбивствах.

7 травня 1999 року бійці цього загону викрали в центрі Мінська тогочасного міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка.

Формально справу про зникнення в 1999 році опонентів Олександра Лукашенка Юрія Захаренка, Віктора Гончара, Анатолія Красовського, а також російського журналіста Дмитра Завадського закрили у 2019 році –у зв'язку закінченням терміну давності.

У вбивстві оператора білоруського корпункту ОРТ Дмитра Завадського, який зник в 2000 році, Гаравський каже, що участі не брав, але розповів, що в день зникнення журналіста «його хлопці виходили на роботу».