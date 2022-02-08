Москва схвалила угоду, яка передбачає надсилання білоруських військових до Сирії

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін схвалив проєкт угоди з Білоруссю, яка передбачає співпрацю у сфері «надання гуманітарної допомоги» Сирії. Для цього пропонується відправити до Сирії до 200 білоруських військових. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

«Білоруський військовий контингент залучається до виконання заходів виключно з гуманітарною метою поза зоною бойових дій», – наголошується в проєкті угоди.

Під час перебування в Сирії білоруські військові розташовуватимуться в місцях дислокації російської авіаційної групи і підпорядковуватимуться російському центру з примирення сторін Міністерства оборони, але залишатимуться під командуванням уповноваженого білоруського органу.

Згідно з текстом документа, Росія «на безоплатній основі» забезпечить білоруських військових проживанням, харчуванням, матеріальними засобами, медичною допомогою, обмундируванням, транспортом та зброєю, а також за заявкою Білорусі може підготувати військових перед їхнім надсиланням до Сирії.

Російська сторона також перевезе білоруських військових до місця дислокації в Сирії та назад і евакуює їх у разі загрози життю.

Проєкт угоди дозволяє білоруським військовим зберігати, носити та застосовувати зброю у місцях дислокації російської авіагрупи «відповідно до порядку, встановленого уповноваженими органами сторін».

Угода є безстроковою, але кожна сторона може її розірвати, надіславши письмове повідомлення не пізніше ніж за пів року до дати закінчення дії документа.

У березні 2019 року Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь не надсилатиме своїх військових до Сирії.

Тепер за оновленим проєктом білоруської Конституції, «на пропозицію президента» Всебілоруські народні збори зможе ухвалювати рішення про надсилання військових за межі країни «для участі у гарантуванні колективної безпеки та діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки».