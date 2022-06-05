Генштаб ЗСУ: війська Білорусі відпрацьовують подолання водних перешкод та роботу авіанавідників

Біля кордону білоруські військові відпрацьовують подолання водних перешкод та роботу авіанавідників, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.



«На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки білорусь продовжують зосереджуватися на веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій. При проведенні перевірки бойової готовності підрозділів, особлива увага приділяється відпрацюванню завдань з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів армійської авіації», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про намір Білорусі провести перевірку боєздатності своїх збройних сил. Це планували зробити, зокрема, у прикордонних областях.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.