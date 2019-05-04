Екс-начальника охорони Лукашенка заарештували за хабар від російської компанії

Колишнього начальника служби охорони президента Білорусі і колишнього заступника голови Ради безпеки країни Андрія Втюріна заарештували за звинуваченням в отриманні хабара.

«Напередодні він був затриманий на місці злочину при отриманні 148600 доларів США від представника російської комерційної структури «Г» за сприяння в просуванні її інтересів в Білорусі. Останньому висунено звинувачення в дачі хабара», – йдеться в заяві Комітету державної безпеки Білорусі.

За даними КДБ, обидва обвинувачених визнали свою провину.

Інформація про затримання Втюріна з’явилася в ЗМІ ще у квітні, але її не підтверджували в КДБ. У той же час стало відомо, що Втюріна звільнили з посади заступника голови Ради безпеки країни «за вчинення проступків, які дискредитують звання військовослужбовця».

Втюрін займав різні посади в службі охорони Олександра Лукашенка з 1995 року, а з 2007 до 2014 року очолював її. Після цього він був призначений заступником Державного секретаря Ради безпеки. Білоруські ЗМІ тоді включали його в десятку найвпливовіших людей країни.