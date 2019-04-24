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24 Квітень 2019, Київ 16:41
Політика

Чому Лукашенко помилився в прогнозах результатів президентських виборів в Україні

Олександр Лукашенко і Петро Порошенко, 11 лютого 2015 року, Мінськ

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(Рубрика «Точка зору»)

Стисло:

  • Вибори в Україні сильно зацікавили білоруське суспільство.
  • Лукашенко дуже уважно стежив за українською кампанією.
  • Керівник Білорусі робив ставку на Порошенка, бо вважав, що той мав би використовувати владний ресурс.
  • Із огляду на феномен Зеленського, Лукашенко в своєму стилі порівнює його з собою.

Президентські вибори в Україні розбурхали білоруське суспільство. За моїми власними спостереженнями, навіть далекі від політики люди раптом виявили велику цікавість до цієї кампанії. На це навіть доводиться реагувати державним [білоруським] ЗМІ, щоб якось «змікшувати» ефект України, нейтралізувати непотрібні паралелі з виборами в Білорусі. Ось, наприклад, у програмі «Головний ефір» (телеканал «Білорусь-1») демократичний вибір українського народу назвали «спектаклем», «шоу». Мовляв, чим більше таких вистав, тим гірше живуть українці.

Цікавість до українських виборів підігрів сам Лукашенко. Під час передачі «Велика розмова з президентом» 1 березня він заявив:

«Новим президентом буде Порошенко. Абсолютно. Він вийде у другий тур, може, з Зеленським, може, ще з кимось, але найімовірніше з Зеленським. І той, хто проголосував за Зеленського, – ті за нього і проголосують; а ті, хто проголосував за інших, віддадуть голоси Порошенкові».

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Лукашенко: Я схильний думати, що ці вибори виграє Порошенко

8 квітня в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Anadolu Лукашенко підтвердив свій прогноз. Це сталося після першого туру, який показав, що громадські симпатії в Україні чітко схиляються на бік Володимира Зеленського. Проте керівник Білорусі наполегливо продовжував прогнозувати перемогу Петра Порошенка:

«Ніхто там нічого не виграв. Після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур, ніхто не наважиться передбачити. Я все-таки схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко».

Логіка Лукашенка зрозуміла. Щоб чинний президент програв президентські вибори – це абсолютно не вписується в його політичні уявлення. У цьому полягає природа хибності його прогнозу результатів українських виборів.

Ба більше, в тому ж інтерв’ю турецькому агентству Лукашенко трохи розшифрував свою наполегливу ставку на Порошенка. Згадуючи драматичну долю екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, він сказав:

«Щоб Порошенкові не довелося залізати на дах і з даху закликати українців захистити його, він зробить усе для того, щоб українці його підтримали».

Тобто, якщо розкодувати цю політичну криптограму, то вона звучить так: щоб урятувати себе, Порошенко повинен застосувати весь свій владний ресурс і отримати потрібні результати виборів. Так, як це робиться в Білорусі. І те, що український президент цього не зміг зробити [або не зробив], Лукашенка дуже здивувало. Тому і помилився з прогнозом.

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Чим схожі Зеленський і Лукашенко

З огляду на феномен Зеленського Лукашенко, знову-таки в своєму фірмовому стилі, порівняв його з собою. А з ким же ще порівнювати? 1 березня він говорив:

«Це схоже на нашу передвиборчу кампанію в середині 90-х. Навіть я не міг уявити, що мене оберуть президентом, а ось взяли і обрали. Люди погано відреагували на те, що відбувалося: бандитизм, стрілянина, розкрадання, корупція».

В суботу, 20 квітня, коли перемога Зеленського була очевидною, Лукашенко знову вдався до такого порівняння:

«Я теж був колись ще молодшим [за Зеленського] і більш недосвідченим, тож чи мені оцінювати Зеленського?».

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Це не вперше, коли Лукашенко прагне примоститися до чужого електорального успіху. У 2008 році після резонансної перемоги на президентських виборах у США Барака Обами президентові Білорусі захотілося якимось чином приєднатися до популярного американського лідера. І Лукашенко придумав:

«Він (Обама. – авт.) – стовідсотковий Лукашенко, коли я прийшов до влади після розпаду Радянського Союзу».

Тобто ви зрозуміли: і Обама, і Зеленський – це всього лише гарна або погана копія лідера Білорусі.

Валерій Карбалевич – політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал публікації – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода

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    Валерій Карбалевич

    Кандидат історичних наук (Мінськ), політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода

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