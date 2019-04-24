Чому Лукашенко помилився в прогнозах результатів президентських виборів в Україні

(Рубрика «Точка зору»)

Стисло:

Вибори в Україні сильно зацікавили білоруське суспільство.

Лукашенко дуже уважно стежив за українською кампанією.

Керівник Білорусі робив ставку на Порошенка, бо вважав, що той мав би використовувати владний ресурс.

Із огляду на феномен Зеленського, Лукашенко в своєму стилі порівнює його з собою.

Президентські вибори в Україні розбурхали білоруське суспільство. За моїми власними спостереженнями, навіть далекі від політики люди раптом виявили велику цікавість до цієї кампанії. На це навіть доводиться реагувати державним [білоруським] ЗМІ, щоб якось «змікшувати» ефект України, нейтралізувати непотрібні паралелі з виборами в Білорусі. Ось, наприклад, у програмі «Головний ефір» (телеканал «Білорусь-1») демократичний вибір українського народу назвали «спектаклем», «шоу». Мовляв, чим більше таких вистав, тим гірше живуть українці.

Цікавість до українських виборів підігрів сам Лукашенко. Під час передачі «Велика розмова з президентом» 1 березня він заявив:

«Новим президентом буде Порошенко. Абсолютно. Він вийде у другий тур, може, з Зеленським, може, ще з кимось, але найімовірніше з Зеленським. І той, хто проголосував за Зеленського, – ті за нього і проголосують; а ті, хто проголосував за інших, віддадуть голоси Порошенкові».

8 квітня в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Anadolu Лукашенко підтвердив свій прогноз. Це сталося після першого туру, який показав, що громадські симпатії в Україні чітко схиляються на бік Володимира Зеленського. Проте керівник Білорусі наполегливо продовжував прогнозувати перемогу Петра Порошенка:

«Ніхто там нічого не виграв. Після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур, ніхто не наважиться передбачити. Я все-таки схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко».

Логіка Лукашенка зрозуміла. Щоб чинний президент програв президентські вибори – це абсолютно не вписується в його політичні уявлення. У цьому полягає природа хибності його прогнозу результатів українських виборів.

Ба більше, в тому ж інтерв’ю турецькому агентству Лукашенко трохи розшифрував свою наполегливу ставку на Порошенка. Згадуючи драматичну долю екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, він сказав:

«Щоб Порошенкові не довелося залізати на дах і з даху закликати українців захистити його, він зробить усе для того, щоб українці його підтримали».

Тобто, якщо розкодувати цю політичну криптограму, то вона звучить так: щоб урятувати себе, Порошенко повинен застосувати весь свій владний ресурс і отримати потрібні результати виборів. Так, як це робиться в Білорусі. І те, що український президент цього не зміг зробити [або не зробив], Лукашенка дуже здивувало. Тому і помилився з прогнозом.

З огляду на феномен Зеленського Лукашенко, знову-таки в своєму фірмовому стилі, порівняв його з собою. А з ким же ще порівнювати? 1 березня він говорив:

«Це схоже на нашу передвиборчу кампанію в середині 90-х. Навіть я не міг уявити, що мене оберуть президентом, а ось взяли і обрали. Люди погано відреагували на те, що відбувалося: бандитизм, стрілянина, розкрадання, корупція».

В суботу, 20 квітня, коли перемога Зеленського була очевидною, Лукашенко знову вдався до такого порівняння:

«Я теж був колись ще молодшим [за Зеленського] і більш недосвідченим, тож чи мені оцінювати Зеленського?».

Це не вперше, коли Лукашенко прагне примоститися до чужого електорального успіху. У 2008 році після резонансної перемоги на президентських виборах у США Барака Обами президентові Білорусі захотілося якимось чином приєднатися до популярного американського лідера. І Лукашенко придумав:

«Він (Обама. – авт.) – стовідсотковий Лукашенко, коли я прийшов до влади після розпаду Радянського Союзу».

Тобто ви зрозуміли: і Обама, і Зеленський – це всього лише гарна або погана копія лідера Білорусі.

Валерій Карбалевич – політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода

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