Міноборони Білорусі повідомило про вручення ноти протесту військовому аташе України

Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту через буцімто порушення «українською стороною Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі».

«5 грудня 2021 року до Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони був викликаний військовий аташе при Посольстві України в Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв’язку з порушеннями, що почастішали, українською стороною Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі. Приводом стало порушення 4 грудня 2021 року Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 у районі н.п. Нова Рудня. Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно», – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Білорусі.

Білоруське відомство пише про «обвинувальну» щодо Білорусі риторику з боку України на тлі низки навчань поблизу білоруського кордону підрозділами ЗСУ.

«Сукупність цих фактів може свідчити про можливість появи загрози безпеці Республіці Білорусь у південному напрямку», – йдеться у заяві.

Українаська сторона наразі публічно не коментувала виклик військового аташе і цю заяву Мінська.

Напередодні Державна прикордонна служба України заявила, що інформація білоруської сторони про порушення повітряного простору гелікоптером Мі-8 з боку України не відповідає дійсності.

Раніше 4 грудня Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань. Білоруські прикордонники стверджували, що 4 грудня близько 12:00 у районі пункту пропуску «Нова Рудня» український гелікоптер Мі-8 нібито перетнув кордон і на один кілометр залетів на територію Білорусі. Про це повідомила офіційна білоруська агенція «Белта» з посиланням на прикордонний комітет.