У Білорусі затримали екскандидата у президенти Андрія Дмитрієва

У Білорусі затримали колишнього кандидата у президенти країни на виборах 2020 року, співголову науково-освітнього об’єднання «Говори правду» Андрія Дмитрієва.

За інформацією правозахисного центру «Весна», Дмитрієва затримали вранці 12 серпня. З чим пов’язані дії співробітників силових структур, і де зараз перебуває політик, поки не відомо, зазначає білоруська служба Радіо Свобода.

Андрій Дмитрієв також входить до числа делегатів платформи «Сход», у яких в середу, за даними правозахисників, відбулися обшуки. Були затримані кілька людей, зокрема, колишній посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який підтримав масові протести після виборів.

«Говори правду» – кампанія у Білорусі, розпочата в 2010-му році. Тоді вона стала базою для висунення опозиціонера Володимира Некляєва кандидатом на президентських виборах.

Платформа «Сход» – цифровий майданчик, який дозволяє народу Білорусі висувати і обирати своїх представників. Голосування відбувається за допомогою чат-ботів.