Правозахисники: у Білорусі затримали десятки людей за коментарі про стрілянину в Мінську

У Білорусі в останні дні були затримані близько 50 людей за звинуваченнями в образі держслужбовця і розпалюванні ненависті – у зв’язку з коментарями в соцмережах після інциденту зі стріляниною на початку цього тижня, коли загинули співробітник ІТ-компанії і співробітник КДБ. Про це повідомляє білоруська правозахисна група «Весна».

«Весна» і білоруська служба Радіо Свобода наводять прізвища затриманих і свідчення їхніх родичів.

Затримання пов’язані з коментарями з приводу відеозапису стрілянини, в результаті якої, як стверджується, загинули 31-річний співробітник IT-компанії Андрій Зельцер і офіцер КДБ.

Відео було опубліковане у вівторок. Тоді ж влада Білорусі оприлюднила свою версію подій, згідно з якою Зельцер відкрив вогонь по співробітниках правоохоронних органів, які зламали двері в його квартиру в Мінську за підозрою в тому, що в ній перебувають люди, пов’язані з тероризмом.