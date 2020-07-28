У Білорусі затримали журналістів і поручителів за Бабарика

У столиці Білорусі Мінську біля будівлі КДБ 28 липня були затримані журналісти TUT.BY, «Белсат», ТАСС і Reuters, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Прихильники арештованого Віктора Бабарика подали цього дня до КДБ клопотання про зміну політикові запобіжного заходу. Пізніше журналістів відпустили, але затримали ще кільккох людей, які прийшли поручитися за Бабарика. За інформацією TUT.BY, затримано сімох людей.

Координаторка штабу Бабарика Марія Колесникова своє клопотання змогла подати без проблем. Колесникова повідомила білоруській службі Радіо Свобода, що співробітники Комітету були «ввічливі і доброзичливі».

З порукою за заарештованого ексбанкіра Віктора Бабарика вже виступили нобелівський лауреат Світлана Алексієвич і відомий білоруський дизайнер Володимир Цеслер.

Претендента на президентський пост Віктора Бабарика та його сина Едуарда, керівника його виборчого штабу, затримали 18 червня. Віктора Бабарика тоді звинуватили у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і в хабарництві. Відразу після затримання Віктора Бабарика на його нерухоме майно (два будинки і квартира) було накладено арешт.

Комітет держконтролю Білорусі стверджує, що на базі багато років очолюваного Бабариком «Білгазпромбанку» нібито діяла організована злочинна група, що виводила гроші за кордон.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Центрвиборчком країни 14 липня зареєстрував кандидатів на президентський пост, ними стали Світлана Тіхановська, Андрій Дмитрієв, Анна Конопацька, Сергій Черечень, Олександр Лукашенко.

Згодом про об’єднання зусиль оголосили виборчі штаби кандидата в президенти Світлани Тіхановської, а також Віктора Бабарика в особі Марії Колесникової і Валерія Цепкала (він виїхав із Білорусі до Росії) в особі його дружини Вероніки.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів Шості вибори в історії незалежної Білорусі

вибори в історії незалежної Білорусі Відбудуться 9 серпня 2020 року;

2020 року; ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;

14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти. Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка. З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.

Головного опозиційного політика Миколу Статкевича , як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;

, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів; 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;

керує країною беззмінно вже майже 26 років; Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).



