У Білорусі знову затримували журналіста Радіо Свобода, якого міліція побила напередодні

У столиці Білорусі Мінську знову затримали журналіста Білоруської служби Радіо Свобода Антона Трофимовича, якого напередодні побила міліція, – в той час, як він ішов до судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати те побиття.

У відділку міліції на нього склали адміністративний протокол через «непідпорядкування працівникові міліції» під час згаданого попереднього інциденту 15 липня, коли його побили.

Через кілька годин його відпустили. Як сказав журналіст, він відмовився давати свідчення і не підписав протоколу.

Трофимович також повідомив, що подав до Слідчого комітету Білорусі заяву з проханням почати кримінальну справу за статтею про перешкоджання професійній діяльності журналіста.

15 липня Антона Трофимовича затримала міліція в центрі Мінську після закінчення відеостриму, який він вів від будівлі Центральної виборчої комісії країни. Там тоді зібралися прихильники двох претендентів на участь у президентських виборах, Віктора Бабарика і Валерія Цепкала, яких вважали найсерйознішими суперниками чинного президента Олександра Лукашенка і яким ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами.

Під час затримання невідомі в цивільному одязі зламали журналістові ніс. Наступного дня міліція заявила, що він «чинив опір», тому проти нього й застосували силу.

Антон Трофимович вважає, що це ще одна спроба залякати його й інших журналістів у Білорусі.

Це був уже не перший випадок затримання журналістів Радіо Свобода в Білорусі, де 9 серпня мають відбутися президентські вибори. Їхнє затримання вже засуджувала виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

Переслідування громадськості і журналістів називають частиною боротьби Лукашенка з лідерами і активістами опозиції. 65-річний Лукашенко, який вирішив іти на шостий термін, хоче втриматися і надалі при владі, як це йому досі вдавалося із 1994 року.