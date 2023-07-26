У Білорусі зникла громадянка України, яка приїхала навідати сестру

У Білорусі зникла жителька Чернігова Наталія Захаренко, яка поїхала до сестри в Мозир, рідні не можуть зв’язатися з нею з 17 липня, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на знайомих жінки.

За їхніми словами, Захаренко зникла після перетину польсько-білоруського кордону.

«З нею немає зв’язку принаймні з 17 липня. Телефони – білоруський і український – не відповідають. Досі вона регулярно їздила до Білорусі через Польщу», – розповів один зі знайомих жінки.

За словами співрозмовника, до 2021 року Наталія Захаренко регулярно їздила до Білорусі. Там вона торгувала на гомельському ринку: спеціями, туалетним папером, гірчицею та іншою українською продовольчою і промисловою продукцією.

«На нашому Центральному ринку її всі знали, але вона два роки не з’являлася. Зрозуміло чому. Йде війна, кордон закритий, через Польщу невигідно возити ті самі спеції та різні дрібниці», – розповіла на умовах анонімності Марина (ім’я змінене з міркувань безпеки – ред.), яка досі торгує на гомельському ринку.

З 2022 року Наталія займалася трансферами, доправляла передачі та документи, допомагала іншим людям перетинати кордон – з України через Польщу в Білорусь і назад. Вона залишила багато повідомлень у транспортних чатах. Люди активно користувалися її послугами.

Співрозмовники Радіо Свобода допускають, що жінку могли затримати силовики, яких зацікавили її часті поїздки з Чернігова до Мозиря. У Мозирському ІТТ і СІЗО Гомеля на запитання про можливий арешт українки відповідати відмовилися.

На початку липня з СІЗО Гомеля звільнили двох українців, затриманих у травні по дорозі додому в Луганську область. Їх протримали близько двох місяців у СІЗО без висування звинувачень і заборонили в’їзд до Білорусі.