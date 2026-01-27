СБУ заявила про затримання колишньої журналістки телеканалу Медведчука. Її підозрюють у роботі на КДБ Білорусі

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві білоруської шпигунки, яка намагалася «інтегруватися» до Головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомляє у телеграмі преслужба відомства, затримали «глибоко законспіровану шпигунку», яка працювала на КДБ Білорусі з 2015 року, за матеріалами справи, у 2020 році її відрядили з Мінська для агентурної роботи в Україні.

За даними розслідування, 35-річна громадянка Білорусі діяла під прикриттям журналістської діяльності певний час працювала власкором «112 каналу» Віктора Медведчука в країнах колишнього СРСР.



У СБУ заявляють, що після закриття ресурсів Медведчука КДБ Білорусі «відрядив» агентку в Україну, де вона влаштувалася до одного із провідних медіа і використовувала цю роботу та зв’язки своїх колег із цього ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів.

Згодом, як стверджує українська спецслужба, шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян Білорусі та Росії, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора, також вона мала встановити неформальні контакти з посадовцями посольства Китаю для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів в Україні.



Також жінка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР.



«Завдяки своєчасному викриттю шпигунки, співробітники СБУ та ГУР розпочали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки», – йдеться у повідомленні.



Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Вона перебуває під вартою.



У СБУ не уточнюють прізвища затриманої, але, за даними медіа, йдеться про Інну Кардаш.